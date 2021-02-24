نزل عدد من أنصار المعارضة في النيجر للتظاهر في شوارع العاصمة نيامي، حيث أشعلوا النيران في العجلات المطاطية، احتجاجا على فوز وزير الداخلية السابق محمد بازوم في الانتخابات الرئاسية في البلاد. وكان باوزم حصل على 55,75 في المائة من الأصوات، أمام منافسه ماهاماني عثمان، الذي حصل على 44,25 في المائة من الأصوات.
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