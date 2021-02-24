إطلاق سراح المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي المتهم بتبييض أموال

قرّر القضاء التونسي الأربعاء إطلاق سراح المرشح لانتخابات 2019 الرئاسية نبيل القروي بضمان مالي، بعد أن قضى شهرين موقوفا في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي لفرانس برس: "قرّر القاضي إطلاق سراح نبيل القروي مؤقتا، بعد أن يؤمن مبلغا ماليا ب 10 ملايين دينار (3 مليون يورو) على أن يبقى على ذمة التحقيق".

في 24 كانون الأول/ديسمبر الفائت، أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي. ويلاحق القضاء القروي منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وأطلق القضاء مطلع تشرين الاول/أكتوبر 2019 سراح القروي (57 عاما)، الذي تم توقيفه منذ 23 آب/أغسطس من العام نفسه، قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن هزمه الرئيس الحالي قيس سعيّد بفارق كبير.

أسس القروي قناة "نسمة" التلفزيونية، وقام بحملة انتخابية يزعم من خلالها أنها "تدافع عن الفقراء"، وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد. وحقق القروي انتشاراً عبر قناته التلفزيونية وعبر توزيع "إعانات اجتماعية على الفقراء"، من خلال برنامج "خليل تونس" الذي يبث أسبوعيا، بينما كانت شبكة نسمة تتعرض لانتقادات من المجتمع المدني.

وأسس القروي حزب "قلب تونس" الليبرالي، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات النيابية العامة 2019، التي شهدت عزوف الناخبين وامتناع أكثر من 58 في المائة عن التصويت، وشغل الحزب 38 مقعداً من أصل 217.

لكن إثر استقالة بعض نواب الحزب، يشغل حاليا 30 مقعدا وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية والقوة الأولى في البرلمان (54 مقعدا). ويوجه بعض السياسيين تهم الفساد إلى القروي الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي، وتخضع قناته "نسمة" التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية.