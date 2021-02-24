اختر ما شئت؟ صربيا تمنح مواطنيها الاختيار من بين أربع لقاحات ضدّ كورونا

تسابق صربيا الزمن لتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا وهي من بين أنشط الدول الأوروبية في حملتها للتطعيم ضد الجائحة، كما تعتبر الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمنح مواطنيها حق اختيار نوع اللقاح الذي يرغبون في الحصول عليه بحرية.

تلقى حوالي خمس سكان البلاد، أي حوالي مليون ونصف المليون مواطن من أصل 7 ملايين نسمة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين تلقى حوالى 500 ألف مواطن جرعتين.

وفي إطار حملة التطعيم الجماعي للدولة، وافقت السلطات الصربية على اعتماد أربعة لقاحات، ويتعلق الأمر باللقاح الذي أشرفت على تطويره شركة فايزر-بايونتيك ولقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ولقاح سينوفارم الصيني وسبوتنيك في الروسي.

ولم تتم الموافقة بعد على استخدام سينوفارم الصيني وسبوتنيك في الروسي للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، والذي تود صربيا الانضمام إليه، وفي هذا الشأن تعتبر الحكومة بأن اللقاحات لا ينبغي أن تكون قضية جيوسياسية، بل مسألة رعاية صحية.

ونتيجة لذلك، يمكن للأشخاص تحديد أي من اللقاحات الأربعة لتطعيمهم، ويمكنهم أيضًا "القول" إنه ليس لديهم أي تفضيل، على أمل الحصول على التطعيم بسرعة أكبر.