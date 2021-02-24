"حالة الرعب".. أول رواية سياسية خيالية تشارك في تأليفها هلاري كلينتون

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون الثلاثاء أنها بصدد المشاركة في تأليف أول رواية خيالية لها ستحمل طابع الإثارة السياسية وستحمل عنوان "حالة الرعب".

وستشارك كلينتون كتابة الرواية صديقتها الكاتبة لويز بيني.

وبحسب ما نُشر عن موجزها، ستركز أحداث الرواية على قصة وزيرة خارجية مبتدئة تنضم إلى "إدارة منافسها، رئيس تم تنصيبه بعد فترة أربع سنوات تقلصت فيها القيادة الأميركية على المسرح العالمي".

وقالت السيدة الأميركية الأولى السابقة في بيان: "كتابة (رواية) مثيرة مع لويز هو حلم يتحقق. لقد استمتعت بكل كتاب من كتبها وشخصياتها بالإضافة إلى صداقتها. الآن ننضم إلى تجاربنا لاستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية والخيانة عالية المخاطر. كل شيء ليس كما يبدو للوهلة الأولى".

وقالت بيني عن مشاركتها كتابة الرواية مع كلينتون: "يا لها من تجربة لا تصدق، الدخول إلى وزارة الخارجية. داخل البيت الأبيض. داخل عقل وزير الخارجية مع انفجار الأزمات عالية الخطورة ".

ومن المقرر أن تُطرح الرواية بالأسواق في أوائل أكتوبر – تشرين الأول القادم بإصدار مشترك بين ناشر كلينتون "سايمون آند شوستر" وناشر بيني "سانت مارتن برس".

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي ستتقاضاه كلينتون مقابل مشاركتها في كتابة الرواية.

ونشرت كلينتون سابقاً عدة روايات غير خيالية أهمها "ماذا حدث" الذي فصلت فيها خسارتها للانتخابات الرئاسية عام 2016 أمام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبيع منها 300 ألف نسخة خلال الأسبوع الأول من نشرها.