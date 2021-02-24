شاهد: تشيكي يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد

تمكن السباح التشيكي الحر ديفيد فينسل اليوم الثلاثاء من تحطيم الرقم القياسي للغطس والسباحة أسفل الجليد لمسافة 80,9 متر دون متنفس.

ويحظر على السباحين في منافسات تلك الفئة التزود بأي زعانف أو بدل غطس أو أدوات للتنفس تحت الماء.

وكان رقم موسوعة غينيس القياسي السابق مسجلاً بإسم الدنماركي ستيغ سيفيرينسن بمسافة 76,2 متر عام 2013.

واستغرقت محاولة فينسل الناجحة دقيقة و35 ثانية أسفل بحيرة لاهوست في شمال جمهورية التشيك.

وعبر فينسل عن سعادته قائلاً إن المحاولة "استغرقت (وقتاً) أقل مما كان يتوقعه". وأضاف: "كنت متأكداً من أنني سأسبح الـ80 متراً ولكن بالطبع ثِقل اللحظة كان الشيء الوحيد الذي أصابني بالتعب قليلاً".

وقال منظمو المحاولة إن سمك الجليد أعلى سطح البحيرة وصل إلى 30 سنتيمترا وهو ما يكفي للاعتراف بتسجيل الرقم القياسي الجديد.