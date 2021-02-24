شاهد: مظاهرات في روما للتنديد بظروف العاملين في القطاع الثقافي

خرج العاملون في مجال الثقافة في العاصمة الإيطالية روما، ممن تضرروا من قيود الحجر الصحي الثلاثاء في مظاهرات، مطالبين الحكومة باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يغير أوضاعهم الاقتصادية المزرية بعد أن تسبب فيروس كورونا بوقف أعمالهم لأكثر من عام.

ونزل ممثلون وموسيقيون وفنانون وراقصون إلى الشوارع للتعبير عن إحباطهم من الوضع الحالي، مؤكدين أنهم واجهوا صعوبات اقتصادية شديدة خلال فترة الإغلاق الطويلة التي فرضتها السلطات لكبح استشراء الوباء. وزعم المتظاهرون أنهم لم يتلقوا دعمًا ماليًا كافيًا من الحكومة الإيطالية.