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إندونيسيا

مقتل 6 أشخاص على الأقل في انهيار منجم للذهب في إندونيسيا

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بقلم:  Adel Dellal
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انهيار منجم بجزيرة سولاوسى، إندونيسيا
انهيار منجم بجزيرة سولاوسى، إندونيسيا   -   حقوق النشر  LIA/AFP or licensors
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لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن شخص واحد على الأقل لا يزال في عداد المفقودين يوم الخميس بعد مقتل ستة أشخاص في انهيار منجم ذهب غير قانوني في إندونيسيا.

وأدى انهيار أرضي مساء الأربعاء إلى دفن الموقع النائي في منطقة باريجي موتونج بجزيرة سولاويزي، حيث لقيت خمس نساء مصرعهن إضافة إلى رجل، بينما تم انتشال 16 ناجيا من تحت الأنقاض. وقالت السلطات إن شخصا واحدا على الأقل ما زال في عداد المفقودين. وقد أوضح رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية أندرياس هنريك جوهانز أن المنجم انهار ليل الأربعاء، بسبب عدم استقرار التربة.

وتعتبر المناجم غير المرخصة جدا شائعة عبر أرخبيل جنوب شرق آسيا، الذي يعدّ غنيا بالمعادن وكثيرا ما تشهد حوادث متكررة، ففي العام الماضي، لقي 11 عاملا حتفهم في جزيرة سومطرة بعد انهيار أرضي تسبب فيه هطول أمطار غزيرة، كما قتل تسعة أشخاص آخرين في انهيار أرضي بمنجم ذهب مهجور في الجزيرة. وفي العام 2019، تم دفن ما لا يقل عن 16 شخصًا أحياء عندما انهار لغم في شمال سولاويزي.

المصادر الإضافية • أ ف ب