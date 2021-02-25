البحرين أول دولة في العالم تمنح ترخيصا لاستخدام لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة

أعلنت الحكومة أن البحرين، الخميس، ترخيصها للاستخدام الطارئ للقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس وذلك بعد يوم واحد فقط من تأكيد الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير توفير لقاح الشركة حماية ضد فيروس كوفيد-19

وذكرت البحرين إنها ستمكن الفئات الأكثر ضعفًا من تلقي اللقاح ذي الجرعة الواحدة بمن فيهم كبار السن وأصحاب الحالات المزمنة دون أن تقدم موعدا محدد لذلك.

ولم يتضح أيضًا متى سيتم تسليم الجرعات إلى البلاد التي باشرت بتقديم اللقاحات المطورة من قبل شركة سينوفارم الصينية، إلى جانب اللقاح الروسي سبوتنيك في و لقاح فايزر و أسترازينيكا لما يقرب من مليوني شخص.

وباتت البحرين أول دولة في العالم ترخص استخدام لقاح جونسون أند جونسون.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة يدرس المنظمون الأوروبيون ومنظمة الصحة العالمية لقاح جونسون أند جونسون.

وتهدف الشركة الأمريكية إلى إنتاج حوالي مليار جرعة بحلول نهاية العام.

وقالت رئيسة الهيئة التنظيمية البحرينية مريم عذبي الجلاهمة في بيان إن السلطات أجرت "دراسة معمقة" حول "جميع الوثائق التي قدمتها الشركة والتي تضمنت نتائج التجارب السريرية".

وسجل لقاح الشركة في تجارب سريرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطرة بنسبة 85,9% في الولايات المتحدة و81,7% في جنوب إفريقيا و87,6% في البرازيل.