شاهد: عملية تجديد حانة تكشف بالصدفة عن حمام يعود إلى القرن 12 ميلادي في إشبيلية

كشفت عمليات تجديد في حانة بمدينة إشبيلية عن حمام تاريخي بعود إلى القرن الثاني عشر.

وأظهرت لقطات مصورة شكل الحمام الذي بقي في حالة جيدة رغم مرور ثمانية قرون على اختفائه.

وذكر عمال الحانة أنه خلال عمليات تجديد المكان ظهرت فتحة سقف على شكل نجمة تم طمسها من خلال عمليات بناء على الحمام.

و أوضح عالم الآثار ألفارو خيمينيز المكلف بمراقبة أعمال التجديد التي تتم بالقرب من كاتدرائية إشبيلية وهي منطقة محمية، أن الاكتشاف كان "غير متوقع تمامًا".

وتحولت عملية التجديد إلى تنقيب حيث تم العثور على 88 فتحة سقف أخذت أشكالا هندسية مختلفة، في سقف الحانة المصممة على الطراز المغربي

كما كشف عمليات التنقيب عن أعمال فنية جميلة على جدران الحمام الذي بلغت مساحته 200 متر مربع ، بالإضافة إلى غرف الحمام ساخنة والباردة.

وتم الحفاظ على الحمام جنبا إلى جنب مع الأعمال الفنية والمنحوتات الموجودة على الجدران بشكل مثالي وذلك من خلال عمل مهندس معماري من أوائل القرن العشرين يُدعى فيسنتي ترافر على إخفائها بشكل جيد عند بناء طابقين إضافيين على الحمام.

وقال عالم الآثار خيمينيز بشأن المهندس ترافر "اعتقدنا أن المهندس المعماري دمرها لكننا ندرك الآن أنه انقذها...لقد أنقذ ما وجده وحفظه للمستقبل".