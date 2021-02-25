بريطانيا تخفض مستوى التأهب ضد كورونا بفضل تراجع الإصابات

خفّضت بريطانيا الخميس مستوى التأهب ضد الفيروس درجة واحدة بعدما كان في ذروته، قائلة إن تراجع عدد الإصابات قلل من التهديد الذي تواجهه هيئة الخدمات الصحية الوطنية التابعة للدولة.

ومنذ كانون الثاني/يناير، كانت البلاد في أعلى مستوى من التأهب (5 درجات) وهو دليل على "وجود خطر يتمثل في انهيار النظم الصحية" والحاجة إلى تباعد اجتماعي "صارم جدا".

وخفض التأهب إلى المستوى 4، ما يشير إلى "مستوى مرتفع من انتقال العدوى" مع تباعد اجتماعي معزز.

وأوضح كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة والمدير الطبي للهيئة أنهم وافقوا على هذه الخطوة لأن الإصابات كانت "تنخفض باستمرار" ما أدى إلى تراجع التهديد الذي تتعرض له الخدمات الصحية الوطنية.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يعتقد أن كل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا سيتم رفعها بحلول 21 حزيران/يونيو إذ أدى نشر اللقاح إلى انخفاض حاد في عدد الإصابات وحالات دخول المستشفيات والوفيات.

وأعطت المملكة المتحدة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأكثر من 18 مليون شخص.

وأبلغت البلاد يوم الأربعاء عن تسجيل 9938 إصابة و442 وفاة. ومنذ بداية انتشار الوباء، سجلت البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة وأكثر من 121 ألف وفاة.