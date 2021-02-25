شاهد: رحلة شعلة أولمبياد طوكيو تبدأ في 25 مارس بحضور جماهيري ولكن دون هتافات

على الرغم من المخاوف المستمرة بسبب جائحة كورونا، من المقرر بحسب اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020، أن تبدأ الشعلة الأوليمبية جولتها في 25 آذار/مارس المقبل أي في غضون شهر، مما يشير إلى أن الحدث المنتظر في العاصمة اليابانية طوكيو قد يبصر أخيرا النور.

وستنطلق الشعلة من موقع رمزي في فوكوشيما، لتسليط الضوء على دور طوكيو 2020 باعتبارها "أولمبياد إعادة البناء"، تكريمًا لجهود إعادة الإعمار بعد عشر سنوات من الزلزال، التسونامي المميت والكارثة النووية عام 2011 في شمال شرق اليابان. لكن مسيرة الشعلة ستكون حدثًا أكثر واقعية من المعتاد.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الخميس، عن قائمة من القواعد الاحترازية والتدابير الصحية المشددة التي تم اتخاذها وسيتم تطبيقها على حاملي الشعلة وجميع الحاضرين من مشجعين بالإضافة إلى السكان المحليين خلال الجولة ومدتها 121 يوما.

وسيسمح للمتفرجين بمشاهدة الشعلة وهي تمر أمامهم، لكن سيُطلب منهم ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود وحضور أجزاء معينة فقط من مسارها بالقرب من منازلهم.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو في تصريحات للصحافيين، إن "الوضع الصحي سيختلف من منطقة إلى أخرى، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار وسيكون من المهم جدا اتباع نهج دقيق".

وأضافت "نريد الحصول على تفهم الناس في كل منطقة وأن نربط البلد بأسره بمبدأ مسار الشعلة: "الأمل ينير طريقنا".

وأوضحت هاشيموتو أن المبادئ التوجيهية تحذر من أنه "يجب أن يدعموا بالتصفيق أو باستخدام الأشياء التي يتم توزيعها بدلاً من الصراخ أو الهتاف"، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي. وتابعت "سيتم تعليق الفقرات الفردية من مسيرة الشعلة إذا كان هناك خطر حدوث ازدحام".

ألغي مسار الشعلة الأولمبية قبل أيام من إطلاقه العام الماضي، عندما اتخذت اليابان ومسؤولو اللجنة الاولمبية الدولية قرارا غير مسبوق بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب فيروس كورونا.