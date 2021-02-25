شاهد: ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية الأربعاء، حسبما أفاد الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في البيان أن العملية التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض "تكلّلت (...) بالنجاح، وقد غادر (...) المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية".

ونشرت الوكالة تسجيلا لولي العهد البالغ من العمر 35 عاما وهو يغادر المستشفى مشيا وإلى جانبه مرافقيه.

ويُنظر إلى ولي العهد على أنّه الحاكم الفعلي للمملكة، وقد أشرف على عملية التحول الكبير في السعودية حيث أدخل إصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المحافظة. لكنه قاد كذلك حملة قمع ضد منتقديه ومعارضين محتملين له ومن بينهم رجال دين ونشطاء وأمراء.

وواجه الأمير الشاب عاصفة من الإدانات على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ومن المفترض أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تعهّدت بالتدقيق في سجل المملكة الحقوقي، عن تقرير للاستخبارات الأمريكية يرجّح أن يكون ولي العهد قد أمر بارتكاب الجريمة.

وقال البيت الأبيض إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد سيكون من يتلقى أول مكالمة هاتفية من الرئيس. ولم يتحدث بايدن بعد مع حكام السعودية منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.