مركبة "برسيفيرنس" على سطح المريخ تلتقط مشهدا بانوراميا

التقطت مركبة "برسيفيرنس" على سطح المريخ مشهدا استحواريا (بانوراميا) بزاوية 360 درجة، وكانت الصورة عالية الدقة التقطت بواسطة جهاز "ماستكام ـ زاد"، وقد أذهلت الفريق العامل في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتقول "ناسا" إن المنظر الاستحواري تم إنشاءه من خلال تجميع 142 صورة، وإن نظام الكاميرا يمكن أن يكشف عن تفاصيل صغيرة تتراوح بين 3 و 5 مليمترات بالقرب من العربة الجوالة، ومن مترين إلى ثلاثة أمتار عبر المنحدرات البعيدة على طول الأفق.

وأظهر المنظر الاستحواري حافة دلتا نهر قديم، وبالقرب منه صخرة نحتتها الرياح وتآكلت على مر ملايين السنين، بفعل تحرك حبيبات رمال المريخ.

وكانت مركبة "برسيفيرنس" هبطت على سطح المريخ في الأسبوع الماضي يوم الخميس، قرب نهر قديم للبحث عن علامات على الحياة المجهرية القديمة، وسوف تمضي "برسيفرنس" العامين المقبلين في استكشاف دلتا النهر الجاف والحفر في الصخور، التي قد تحمل دليلا على الحياة قبل ثلاثة مليارات أو أربعة مليارات سنة، وستجمع العينات حتى العودة إلى الأرض خلال عقد من الزمن. وقد خصصت وكالة "ناسا" 25 كاميرا في هذه المهمة التي بلغت كلفتها 3 مليارات دولار.

وما تزال مركبة "كوريوزيتي" تعمل على المريخ إلى جانب "إينسايت"، رغم العوائق التي اعترضتها بسبب الأتربة التي غطت ألواحها الشمسية. وخلال الربيع المقبل قد تنظم مركبة صينية لهذه المركبات، بعد أن دخلت مدار المريخ قبل أسبوعين.