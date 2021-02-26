اتفاق روسي نمسوي على عقد محادثات بشأن إيصال لقاح "سبوتنيك-في

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار النمساوي سبيستيان كورتز في اتصال هاتفي الجمعة على عقد محادثات بشأن إيصال لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لكورونا وإنتاجه بشكل مشترك، بحسب الكرملين.

وأفاد بيان صدر عن الكرملين "تمّت مناقشة مسائل مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا بشكل مفصّل بما في ذلك احتمال إمداد النمسا بلقاح سبوتنيك-في الروسي، إلى جانب التأسيس لإنتاجه بشكل مشترك".

وجاءت المكالمة الهاتفية التي قال الكرملين إن النمسا بدأتها، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لبطء حملات التطعيم ضد الفيروس بعدما عانى مشكلات في الإمداد.

وقالت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وإسبانيا، إنها ستكون مهتمة باللقاح الروسي إذا حصل على موافقة الهيئات الأوروبية المنظمة فيما طلبت المجر جرعات من اللقاح من تلقاء نفسها.

وأجازت روسيا لقاح "سبوتنيك-في" في آب/أغسطس الماضي قبل إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق، ما أثار مخاوف دولية.

لكن مجلة "ذي لانست" العلمية نشرت خلال الشهر الجاري نتائج تظهر أن اللقاح آمن وفعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، إن أكثر من 35 بلدا أجازت استخدام اللقاح.