بعد زيارة لعمران خان...سريلانكا تلغي قرار الإحراق الإجباري لجثث المتوفيين بكورونا

ألغت سريلانكا الجمعة قرار الحرق الإجباري لجثث المتوفين بوباء كوفيد-19 بعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يقوم بزيارة للجزيرة، باحترام الشعائر الإسلامية لدفن الأموات.

وألغى وزير الصحة، بافيثرا وانياراتشي، وفقا لإشعار نشر في الجريدة الرسمية، الحظر المفروض على دفن الموتى منذ نيسان/أبريل الماضي بعد تسجيل أول وفاة بسبب الوباء في البلاد.

احتجاجات ومناشدات من منظمات دولية

ولا يقدم هذا الإشعار أي تبرير لهذا التحول المفاجئ فيما رفضت حكومة سريلانكا مرارا مناشدات من المجتمع المسلم المحلي مدعومة من منظمات دولية، من أجل السماح بدفن المسلمين وفقا لشعائرهم.

ويشكل المسلمون 10 في المئة من 21 مليون نسمة في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وأثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي قام بزيارة رسمية لكولومبو هذا الأسبوع، قضية حساسة للغاية تتعلق بحرق جثث الموتى للمسلمين مع الرئيس غوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وحظرت الحكومة دفن جثث الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 وسط مخاوف أطلقها رجال دين بوذيون نافذون تفيد بأن الجثث تلوث المياه الجوفية وتنشر الفيروس. وبالرغم من عدم موافقة منظمة الصحة العالمية على افتراض الخطر بالدفن، أصرت الحكومة السريلانكية على عدم الدفن.

يجدر بالذكر أن شدة التوتر بين المسلمين والأغلبية السنهالية ومعظمهم من البوذيين، تصاعدت منذ هجمات عيد الفصح 2019 الدامية التي شنها جهاديون على الجزيرة.