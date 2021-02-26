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سوريا

المرصد السوري: مقتل ما لا يقل عن 17 مقاتلاً موالياً لإيران في غارات أمريكية في سوريا

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف   -   حقوق النشر  AP/Public Domain
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن 17 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل قتلوا في غارات شنتها طائرات أميركية مقاتلة ليلاً على مواقع في شرق سوريا بمحاذاة الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عيد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الغارات التي استهدفت معبراً غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن "تدمير ثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق"، مضيفا "هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الاولية تفيد بسقوط 17 قتيلاً على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي".

المصادر الإضافية • ا ف ب