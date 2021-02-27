50 قتيلا في معارك بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية في مأرب

قتل 50 مقاتلا من القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين في معارك في محافظة مأرب شمال اليمن، بينهم قائد القوات الخاصة في مأرب، بحسب مصادر عسكرية حكومية. وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة فرانس برس "مقتل 22 من القوات الحكومية واكثر من 28 من المتمردين الحوثيين في مواجهات مستمرة في جبهات مأرب خلال الساعات 24 الماضية".

وأشار المصدر إلى مقتل "قائد قائد القوات الخاصة في مأرب العميد عبدالغني شعلان" خلال القتال. وأكدت مصادر عسكرية اندلاع قتال عنيف السبت على مختلف الجبهات في مأرب "دون أي تقدم لأي طرف".

من جانبهم، تحدث الحوثيون عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم عن 12 غارة جوية في محافظة مأرب السبت. ومن النادر أن يعلن المتمردون الحوثيون عن خسائرهم. ومنذ عام ونيّف يحاول المتمرّدون الحوثيون المدعمون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تعد آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن. بعد فترة تهدئة، استانف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

وبقيت مدينة مأرب الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء حيث يفرض المتمردون سيطرتهم منذ 2014، في منأى من الحرب في بدايتها، لكن منذ عام تقريبا، اقتربت المعارك منها، لا سيما هذا الشهر.