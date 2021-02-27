استقالة رئيس صندوق المعاشات الكندي بعد تلقيه جرعة لقاح مضاد لكورونا في الإمارات

أعلن "مكتب الاستثمار لنظام معاشات التقاعد في كندا" في بيان الجمعة أن رئيسه مارك ماشين قدم استقالته بعد توجهه إلى الإمارات العربية المتحدة للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا رغم توصيات الحكومة بتجنب السفر إلى الخارج.

وقال المكتب الذي يعد صندوق التقاعد الرئيسي في كندا إن "رئيسنا ومديرنا التنفيذي مارك ماشين قرر أخيراً التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة حيث رتب ليحصل على لقاح ضد فيروس كورونا".

وأضاف المصدر نفسه "بعد مناقشات الليلة الماضية مع مجلس الإدارة، قدم ماشين استقالته وتم قبولها".

ويدير هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 475,7 مليار دولار كندي (308 مليارات يورو) نظام التقاعد لحوالى عشرين مليون كندي، ما يجعله أكبر صندوق لإدارة المعاشات التقاعدية في البلاد.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه المعلومات أولا موضحة أن ماشين (54 عاما) رئيس مجلس إدارة الصندوق منذ العام 2016 تلقى جرعة من لقاح فايزر/ بايونتيك في شباط/ فبراير في الإمارات.

وحملة التطعيم في كندا التي تأخرت بسبب مشاكل في تسلم لقاحي فايزر وموديرنا مخصصة حاليا لكبار السن ومقدمي الرعاية الصحية.

وتلقى أقل من 3 في المئة من 38 مليون كندي حتى الآن جرعة من اللقاح.

من جهة أخرى، تضاعف الحكومة الفدرالية برئاسة جاستن ترودو الدعوات منذ أشهر إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج. وقد شددت أخيراً إجراءات الحجر الصحي عند دخول كندا لردع هذه الرحلات التي تتوجه خصوصاً إلى "الأماكن المشمسة".

وواجه مسؤولون سياسيون عدة في كندا في الأشهر الأخيرة انتقادات بسبب سفرهم إلى الخارج رغم هذه التعليمات.

وقدم وزير سابق للمال في أونتاريو استقالته نهاية العام بعد عطلة مثيرة للجدل في منطقة البحر الكاريبي.