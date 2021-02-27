شاهد: باكستان تستحدث فرقة شرطة تزلج خاصة لمحاربة الجريمة في شوارع كاراتشي الضيقة

استحدثت باكستان وحدة شرطة تزلج خاصة في خطوة تهدف للحد من ارتفاع معدل الجريمة في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية.

وتعتبر كراتشي مدينة مكتظة بالسكان وتضم العديد من العشوائيات حيث لا يمكن لسيارات الشرطة الوصول إليها بسبب الممرات الضيقة.

وفكرت السلطات الباكستانية استحداث شرطة خاصة بالتزلج على العجلات من دول أوروبية لديها فرق شرطة تزلج، ولدى باكستان وحدات لشرطة التزلج يتم عادة نشرها في الملاعب وأماكن إقامة بطولة الكريكيت في الدوري الباكستاني الممتاز.

غير أن الفرقة الجديدة سيتم نشرها في شوارع وممرات المدينة الضيقة بالإضافة إلى مراكز السوق وأوكار الجريمة.

وتلقى أفراد الشرطة طيلة شهر تدريبا خاصا يشمل كيفية استخدام أحذية التزلج مع القيام بمهام أخرى كإطلاق النار والمطاردة.