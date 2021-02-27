السعودية تعترض هجوما بالستيا استهدف الرياض

دوت عدة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، بينما أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية اعتراض "هجوم باليستي" أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن. ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه تم "تدمير هجوم باليستي من الميليشيا الحوثية تجاه الرياض".

وسمع مراسلو فرانس برس ومقيمون في العاصمة السعودية دوي عدد من الانفجارات. ولم يعلن المتمردون اليمنيون فورا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وأعلن التحالف الجمعة اعتراض أربع مسيّرات تابعة للحوثيين كانت ستستهدف المنطقة الجنوبية للمملكة، اثنتان باتجاه مدينة خميس مشيط، وواحدة باتجاه مدينة جيزان وأخرى لم يحدد موقعها. وتأتي الهجمات بينما تستضيف السعودية بطولة العالم لسباقات فورمولا إي، في الدرعية.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعد المتمردون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة قامت بها إدارة دونالد ترامب وحذرت منها المنظمات الإنسانية قائلة إنها تضر بتقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات في اليمن بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين، ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

وكانت إدارة بايدن أعلنت إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن منذ 2015، بينما أكد بايدن أن الحرب في اليمن "تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية"، مشددا على أنه "يجب أن تنتهي".