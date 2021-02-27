الجرو "سكايبر" بستة أرجل

للوهلة الأولى، يبدو "سكايبر" مثل أي جرو وديع آخر. ولكن عند التمعن قليلا، نلاحظ أن هذا الجرو البني والأبيض، والذي مضت على ولادته أيام فقط يملك ستة أرجل.

وحسب مستشفى نيل البيطري في أوكلاهوما سيتي حيث يتلقى الكلب الصغير و"النادر" الرعاية، فإن "سكايبر" "معجزة". الجرو ولد في الـ 16 فبراير-شباط في أوكلاهوما. ويقول المستشفى البيطري إنّ هذه الحالة فريدة من نوعها، إذ لم يتمكن المتخصصون من العثور على أي دراسات سبق وأن نشرت حول جرو ولد بتشوهات خلقية ولا يزال على قيد الحياة مثل "سكايبر".

والأعضاء الزائدة التي يمكلها "سكايبر"، منطقتان في الحوض، واثنان من المسالك البولية وجهازان تناسليان وذيلان وست أرجل، ويعتقد الطاقم البيطري أنه كان من المفترض أن يكون لهذا الجرو توأم، لكن البويضات لم تنفصل تماما، ولهذا ولد "سكايبر" بأجزاء مزدوجة من الخصر إلى الأسفل.

😍Skipper is so cute at 10 days old!! She visited us for a recheck and she has gained about 2 oz in a week so she doing... Posted by Neel Veterinary Hospital on Friday, February 26, 2021

ويتفاعل "سكايبر" بشكل جيد حتى الآن، على الرغم من أنّ حالته فريدة من نوعها لدرجة أن الطاقم البيطري غير متأكد مما يخبئه له المستقبل. ويشتبه الطاقم البيطري في أنه نظرًا لحالته الخلقية، على عكس الوراثية، فإنه سيعيش حياة جيدة حتى لو كان سيواجه بعض التحديات الإضافية. في هذه المرحلة لا يعتقد أنه سوف يُضطر إلى إزالة أي من ساقيه وقد يساعده البياطرة على في الثبات والتوازن عند تعلمه المشي.

وخضع "سكايبر" لفحص طبي يوم الجمعة حيث أكد الطاقم البيطري أنه "قوي ومصمم على التعافي بشكل جيد". وقد أوضح الأطباء لصاحبة "سكايبر" كيفية القيام بمجموعة بسيطة من تمارين الحركة في المنزل لمساعدته على الحفاظ على توازنه واكتساب أرجل قوية. وحتى الآن وضع "سكايبر" جيد وهو يستمتع بوقته مع عائلته في أوكلاهوما سيتي.