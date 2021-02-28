وفاة الفنان المصري القدير يوسف شعبان متأثراً بفيروس كورونا

أعلنت وسائل الإعلام المصرية، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاماً، قبل قليل، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية في مصر على صفحتها الرسمية موقع فيسبوك "البقاء لله .. تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان.

وبعد أن تدهورت حالةته الصحي، نشرت نجلته زينب شعبان تغريدة تطلب فيها الدعاء لشفاء والدها.

وذكرت زينب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة: ام. بي. سي"، أن حالة والدها حرجة وأن اكتشاف اصابته بفيروس كورونا كانب الصدفة.

وأضافت قائلة:" بعد أن عاد من لبنان بعد فترة تصوير في لبنان، كان يشعر بالتعب، وحالة الضغط تهبط، وبعد الفحص اكتشفوا أنه أصيب بفيرس كورونا، بالإضافة إلى وجود مشكلة في الصدر".

يذكر أن أحدث ظهور للفنان يوسف شعبان كان بمداخلة هاتفية للإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس».

وقال حينها إن مسلسل "المال والبنون" من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ الفن المصري، وإن محمد جلال عبدالقوى كان في قمة إبداعه بسيناريو وقصة رائعة، والمخرج مجدى أبوعميرة كان متمكنًا من كل مفردات العمل.

وتخطى عدد أعمال الفنان المئة خلال مسيرته في السينما المصرية التي بدأها عام 1961 من خلال دوره في فيلم "في بيتنا رجل" الذي تولى بطولته النجم العالمي عمر الشريف.

ومن أبرز الأفلام السينمائية في رصيد صاحب الصوت الأجش الشهير "معبودة الجماهير" و"زقاق المدق" و"للرجال فقط" و"كشف المستور".

أما على صعيد الدراما، فأدى الممثل المصري شخصيات حُفرَت في أذهان الجمهور ولا تزال تُستحضر حتى الآن بين أبناء الجيل الحالي.

ومن أبرز محطاته تجسيده شخصية رجل المخابرات المصرية محسن ممتاز في المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان" ودور سلامة فراويلة في مسلسل "المال والبنون".

ومن أبرز الأعمال الدرامية الأخرى التي قدمها شعبان على الشاشة الصغيرة "الشهد والدموع" و"الضوء الشارد".