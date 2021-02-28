الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي بعد يومين من اعتقاله

تم الإفراج عن الصحفي الليبي ومراسل قناة الغد في طرابلس زياد الورفلي الذي اعتقل الخميس. وقد أثارت مسألة اعتقال الورفلي قلق الإعلاميين في الداخل والخارج. وجاء في تغريدة لرئيس الوزراء الليبي "نُعبّر عن ارتياحنا بالإفراج عن الصحفي زياد الورفلي ومرافقه وخروجهم بصحة جيدة، ونؤكد دائما على وجوب احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، كما ندعوا وسائل الإعلام لاتباع اللوائح والنظم بشكل صحيح لمزاولة نشاطهم".

وقد اعتقل الورفلي في العاصمة طرابلس، عقب مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء. وذكرت هيئة الإعلام الليبي في بيان أن الصحفي قد اختفى بعيد المؤتمر لرئيس الوزراء المعين حديثا عبد الحميد دبيبة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال البيان إن الورفلي الذي يعمل كمراسل لقناة الغد العربي اعتقل دون ذكر الجهاز الأمني الذي نفذ عملية اعتقاله في إشارة للأجهزة الأمنية الليبية العديدة والمتنافسة. ولم يتم الكشف عن مكان وجود زياد الورفلي لكن تمّت الإشارة إلى أنه سيتم الإفراج عنه "قريبًا". وصدر البيان بعد إعلان أسرة الورفلي والقناة الذي يعمل الورفلي كمراسل لها عن اختفائه.

وقالت المنظمة الليبية للإعلام المستقل أن الورفلي طرح سؤالا خلال المؤتمر الصحفي عن مصير هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، كما سأل عن توحيد الجيش الليبي الذي يتطلب تفكيك عدة ميليشيات استفادت من سنوات من الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ 2011. وقالت هيئة الإعلام إن الورفلي لم يحصل على تصريح بالعمل كمراسل صحفي في ليبيا.

ودعت لجنة حقوق الإنسان بليبيا المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية إلى التدخل والكشف عن مصير ‎زياد الورفلي وبذل الجهود لمعرفة مصيره والإفراج الفوري عنه، محملة الخاطفين وكذلك الحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامته وحياته. وحثت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يتعرض له الصحفيين. كما طالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بالتحرك لوقف هذه الممارسات والأفعال الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.

كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب السلطات الليبية المختصة بالبحث عن الصحفي الليبي زياد الورفلي والذي اختفي عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم الخميس. وحمّل الاتحاد العام للصحفيين العرب السلطات الليبية مسؤولية الحفاظ على سلامة الورفلي الذي كان مكلفا من قناة الغد بتغطية هذا المؤتمر الهام حيث كان يقوم بواجبه الصحفي.

من جهتها أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام أنها تابعت باهتمام حادثة اعتقال زياد الورفلي مراسل قناة الغد وأنها تدعو جميع وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في ليبيا بضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمكاتبها ومراسليها في أنحاء ليبيا، والحصول على تصاريح مزاولة مهامهم والموافقات اللازمة من المؤسسة الليبية للإعلام، والإدارة العامة للإعلام الخارجي، علماً بأن المراسل المذكور يعتبر منتحل صفة لعدم حصوله على الإذن المطلوب واللازم للعمل بالطرق القانونية المحددة.