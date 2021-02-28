اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي

تناول أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، آخر المستجدات الإقليمية والدولية حيث أكد الطرفان على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأكد الشيخ تميم خلال الاتصال "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة حكومة وشعبا وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة الرياض، واعتبار استقرارها جزءاً لا يتجزأ من استقرار قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".

ويعتبر هذا هو الاتصال هو الأول بين الشيخ تميم بن حمد والأمير محمد بن سلمان، منذ قمة العلا التي أُعلن فيها بيان المصالحة الخليجية حيث التقى الأمير محمد بن سلمان في قاعة مرايا بالعلا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الرياض والدوحة وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.