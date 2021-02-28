شاهد: ملايين الهندوس يحتفلون بمهرجان ماغ ميلا بالهند

شارك ملايين الهندوس في مهرجان الاستحمام ماغ ميلا الذي يستمر 45 يوماً في مدينة براياغراج الواقعة شمالي الهند.

ويؤدي الحجاج الذين يحضرون للمهرجان السنوي الصلوات ويدخلون "المياه المقدسة" عند ملتقى أنهار يامونا وسانغام وساراسواتي.