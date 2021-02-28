ما قصة الطبيب اللبناني الذي تظاهر بتلقّي لقاح كورونا؟

مع انطلاق حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا في لبنان، وفي ظلّ انتشار نظريّات المؤامرة المشكّكة باللقاح وبحقيقة وباء كوفيد-19 أصلاً، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر قيل إنه يُظهر طبيباً لبنانياً يتظاهر بتلقّي اللقاح لخداع الناس. لكن الطبيب تلقى اللقاح فعلا، غير أنه أعاد المشهد ليتمكن الصحفيون من تصويره.

يظهر في المقطع رجل بزيّ طبّي يضع كمامة، وإلى جانبه ممرّضة تضع الإبرة على ذراعه لكنها لا تغرزها ولا تضغط عليها لإفراغ محتواها. وهذا ما استغله المنددون بالفيديو للطعن في صدقية اللقاح وجهود التطعيم لمكافحة فيروس كورونا.

الطبيب يضحك على الشعب اللبناني

وجاء في التعليقات المرافقة للفيديو على مواقع التواصل "الطبيب يضحك على الشعب اللبناني"، واختتمت بعض المنشورات بعبارة "لأنني أحبّ الحياة لسنا حقلاً لتجاربكم".

ويتقاطع ما جاء في هذه المنشورات مع رأي سائد بين أنصار نظريّات المؤامرة، قوامه التشكيك باللقاح وبوجود فيروس كورونا بالأساس. وسبق أن عمل صحافيو فرانس برس على ذات صلة منتشرة على مواقع التواصل في العالم العربي.

وجمع هذا المنشور مئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر على تطبيق واتساب، وتلقاه صحافيو وكالة فرانس برس في بيروت من أكثر من مصدر.

جاء ذلك بعد ساعات على انطلاق حملة التلقيح في لبنان، البلد المنهك اقتصادياً وسياسياً والذي تعاني مرافقه الصحيّة وجسمه الطبّي من ضغط كبير.

وفقاً لصحافيي مكتب وكالة فرانس برس في بيروت، الطبيب الظاهر في الفيديو هو ربيع شاهين، رئيس الجسم الطبّي في المستشفى الحكوميّ في بيروت.

هل التلقيح بداية نهاية الجائحة؟

بحسب مراسلي ومصوّري فرانس برس الذين كانوا في المستشفى عند بدء عملية التلقيح الأحد، كان رئيس قسم العناية المركّزة الطبيب محمود حسّون أول من تلقّى اللقاح، وقال لمراسلي فرانس برس أثناء تلقيه الحقنة "أتمنى أن تكون تلك بداية النهاية لهذه الجائحة".

وأكد مصوّرو فرانس برس أن الممرضين كانوا يحقنون متلقّي اللقاح ثم يفرغون محتوى الإبرة في الذراع بشكل عادي من دون أي التباس، مثلما يظهر في أثناء حقن رئيس قسم العناية المركّزة محمّد حسون.

في اتصال مع صحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، أوضح الطبيب ربيع شاهين ملابسات ما جرى وقال "تلقيت اللقاح أمس (الأحد)، وتنبّهنا بعد ساعة أننا لم نوثّق اللحظة، فقرّرنا تصوير هذا المقطع بهدف تشجيع الناس على أخذ اللقاح، لكن الفيديو انتشر للأسف بسياق مختلف".

وفيما وجدت الفرق الطبية نفسها تحت ضغط هائل في مواجهة الارتفاع الحادّ بأعداد المصابين والمتوفين جراء الوباء، أضاف الطبيب "نحن الذين عشنا الشهور الماضية في المستشفى، أكثر من يفهم ضرورة هذا اللقاح".

وماذا عن الحالات المشابهة؟

وتابع "اللقاح آمن وفعّال، ملايين الناس أخذوه حول العالم، ومن شأنه كبح انتشار الوباء، لكن رغم ذلك لا يمكننا أن نجبر أحداً على أخذه".

كثيراً ما تلقى مشاهير أو أطباء أو مسؤولون في العالم حقنة اللقاح ضدّ كورونا أو لقاحات أخرى، ثم أعادوا المشهد أمام عدسات الصحفيين الذين لم يتمكنّوا من التقاط المشهد الأول.

جرى ذلك مثلأً مع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، و في أستراليا وآخرين. واستغلّ ناشرو الأخبار الكاذبة وأصحاب نظريات المؤامرة هذه المقاطع للطعن في اللقاح.