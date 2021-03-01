خطيبة جمال خاشقجي تدعو إلى "معاقبة" ولي العهد السعودي

دعت الإثنين خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، إلى "معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دون تأخير" بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي يتهمه بإجازة العملية.

وقالت خديجة جنكيز في بيان صدر بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير "من الضروري أن يعاقب ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من دون تأخير".

وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وهذا ما ينذر بتوتر جديد في العلاقات بين الرياض وواشنطن، لكن من المستبعد أن ترفض واشنطن التعامل مع ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.