نتنياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية في خليج عُمان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية في خليج عُمان الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو في حديث للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان": "الأمر واضح. لقد كان بالفعل (هجوماً) إيرانياً". وأضاف: "إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل، وأنا مصمم على وقفها. نحن نضربها في المنطقة بأسرها".

وكانت سفينة شحن السيارات "إم في هيليوس راي" الإسرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ في لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.

وأضاف نتنياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 آذار/مارس "الأهم من ذلك، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو بدون اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".

وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة الأحد أن السفينة يرجح أن تكون استهدفت من قبل "محور المقاومة"، في إشارة الى الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة.

وكتبت "كيهان" على صفحتها الأولى الأحد، نقلا عن "خبراء عسكريين" لم تسمهم، أن "السفينة المستهدفة في خليج عمان هي سفينة عسكرية تعود الى الجيش الإسرائيلي"، وكانت تقوم "بجمع معلومات عن الخليج الفارسي وبحر عمان، عندما تم استهدافها في طريق العودة".

وأضافت أن "هذه السفينة التجسسية وعلى رغم أنها كانت تبحر بشكل سري، وقعت ربما في فخ أحد فروع محور المقاومة"، من دون تفاصيل إضافية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال السبت إن "الاستنتاج الأولي" للدولة العبرية، يرجح أن تكون إيران مسؤولة عن الانفجار على متن السفينة.

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، تعود ملكية السفينة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار الذي أكد أن الانفجار أحدث "فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر"، وأنه "لم يتّضح بعد" ما إذا نجم "عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة".

ولم يوقع الانفجار ضحايا في صفوف طاقم السفينة ولم يتسبب بأضرار للمحرك، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

وأفادت وسائل إعلام سورية مساء الأحد بوقوع سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف بالقرب من دمشق في وقت قالت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية إن تلك الغارات استهدفت أهدافاً إيرانية داخل سوريا رداً على الهجوم على السفينة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقارير السورية كما لم يصدر رد فوري من السلطات الإيرانية بشأن المزاعم الإسرائيلية حول الهجوم على السفينة.

ويقع خليج عمان بين إيران وسلطنة عمان عند مخرج مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي وتجوب مياهه سفن تابعة لتحالف بقيادة الولايات المتحدة.