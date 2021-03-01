شاهد: نجوم الشمع يرتادون مطعم بروكلين في نيويورك للتحسيس بتجربة الحماية من كوفيد-19

لاستقطاب المزيد من الزبائن، أبرم مطعم بروكلين في نيويورك شراكة مع متحف "مدام توسو" حيث ستوضع تماثيل المشاهير المصنوعة من الشمع داخل المطعم من أجل ضمان استمرار تدفق الضيوف مع اتباع إجراءات السلامة والوقاية واحترام التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان. وأصبح بإمكان سكان مدينة نيويورك تناول العشاء على الجانب الآخر من مشاهير كجون هام أو أودري هيبورن.

وتعدّ هذه المبادرة طريقة آمنة لشغل طاولات المطعم التي يجب أن تبقى فارغة احتراما للتدابير الاحترازية. وسمحت السلطات مؤخرا للمطاعم بزيادة نشاط أعمالها إلى 35 بالمائة بعد أن تضرر القطاع كثيرا بسبب جائحة كورونا.