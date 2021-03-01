فاوتشي يكشف موعد بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في الولايات المتحدة

قال خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي الأحد إن تطعيم الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا سيتم "على الأرجح" بحلول مطلع العام 2022.

يعد تطعيم الأطفال موضوعًا جوهرياً في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يخفف العبء على ملايين الأهل الذين لا يزال أطفالهم يتابعون تعليمهم عن بعد.

وتختلف الأوضاع بحسب الولايات وطبيعة المدارس (عامة أم خاصة أم دينية)، في حين نشب خلاف بين السلطات والمعلمين حول إعادة فتح المدارس.

ولا يمكن في الوقت الحالي إعطاء أي من اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة، وهي موديرنا وفايزر/بايونتك وجونسون أند جونسون، للأطفال دون السادسة عشرة.

وقال فاوتشي لمحطة "إن بي سي" إن بعض الشركات بدأت بالفعل دراسات لتقليص هذا العمر "تدريجا" على مراحل عمرية.

وأوضح "لا يمكن الانتقال فجأة من 12 عامًا إلى ستة أشهر، فتبدأ بالانخفاض من 12 عامًا إلى 9 سنوات ثم من 9 سنوات إلى 6 ومن ست سنوات إلى عامين ...".

وإزاء التقدم الذي أحرز في هذه الدراسات، توقع الخبير الذي يحظى باحترام واسع بين الأمريكيين، أن يتم تطعيم من تقل أعمارهم عن 12 عامًا في نهاية العام على أقرب تقدير، "وعلى الأرجح، في الربع الأول من العام 2022".

ويتوقع أن يتمكن تلاميذ المدارس الثانوية من الحصول على اللقاح اعتبارا من "هذا الخريف"، على ما أكد فاوتشي الذي أوضح "لست متأكدًا من أنه سيكون في انطلاق العام الدراسي، لكنه لن يكون بعيدا عن ذلك".