شاهد: المئات من الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على مقتل ثلاث نساء

تظاهر حوالي 300 شخص في غرب فنزويلا الجمعة للمطالبة بالعدالة بعد مقتل ثلاث نساء في أقل من أسبوع. ويحتج المتظاهرون ضد عمليات قتل النساء والفتيات بسبب نوع الجنس. وقالت احدى المتظاهرات "نريد دوريات ليلية تعتني بنا جميعًا لأننا نملك الحق في الخروج إلى الشارع دون خوف".

وقدرت المبادرة المستقلة لمنصة الاتصالات أوتوبكس، تسجيل 256 حالة قتل طالت النساء العام الماضي في فنزويلا بسبب نوع الجنس، مقارنة بـ 167 حالة في العام 2019.