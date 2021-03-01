شاهد: المئات من الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على مقتل ثلاث نساء

تظاهر حوالي 300 شخص في غرب فنزويلا الجمعة للمطالبة بالعدالة بعد مقتل ثلاث نساء في أقل من أسبوع. ويحتج المتظاهرون ضد عمليات قتل النساء والفتيات بسبب نوع الجنس. وقالت احدى المتظاهرات "نريد دوريات ليلية تعتني بنا جميعًا لأننا نملك الحق في الخروج إلى الشارع دون خوف".
وقدرت المبادرة المستقلة لمنصة الاتصالات أوتوبكس، تسجيل 256 حالة قتل طالت النساء العام الماضي في فنزويلا بسبب نوع الجنس، مقارنة بـ 167 حالة في العام 2019.
No Comment المزيد من
شاهد: العزف على البيانو بلباس البحر لجمع تبرعات من أجل إجراء عملية لموسيقي شاب
شاهد: نجوم الشمع يرتادون مطعم بروكلين في نيويورك للتحسيس بتجربة الحماية من كوفيد-19
اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين بسبب دميتين في عيد المساخر
شاهد: احتجاجات في الأرجنتين ضد التمييز في عملية التلقيح ضد كورونا
شاهد: دنماركيون يهتفون "الحرية للدنمارك، كفى"
شاهد: ملايين الهندوس يحتفلون بمهرجان ماغ ميلا بالهند
شرطة ميانمار تستعين بالرصاص المطاطي لتفريق المحتجين
شاهد: فرض حجر منزلي في بعض المناطق الفرنسية
شاهد: عيادة متنقلة لتطعيم فلسطينيي الداخل في القدس
شاهد: مواجهات بين فلسطينين وقوات الأمن الإسرائيلي خلال مظاهرة بالضفة الغربية
شاهد: مظاهرات للحوثيين في صنعاء احتجاجا على الحصار المفروض عليهم من تحالف تقوده السعودية
شاهد: مئات المحتجين المناهضين للانقلاب يتظاهرون مجددا بالعزف والغناء في ميانمار
شاهد: عاصفة ثلجية تدفن عشرات السيارات تحت الثلوج في تشيليابينسك الروسية
شاهد: بركان إتنا يقذف سيلا من الحمم البركانية في صقلية والسلطات تؤكد عدم وجود خطورة على السكان
شاهد: جثث متفحمة ورؤوس مقطوعة خلال مواجهات بين عصابات في عدد من سجون الإكوادور