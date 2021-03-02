صحيفة سويسرية تعتذر عن إساءتها "التمييزية" للرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية

اعتذرت صحيفة سويسرية لنشرها عنوانا مسيئا عن رئيسة منظمة التجارة العالمية الجديدة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا. وكتبت صحيفة أرغاور تسايتونغ اليومية بعد تعيين أوكونجو إيويالا، كأول امرأة وأول أفريقية في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، "هذه الجدة ستكون الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية"، ما أثار غضبًا كبيرا لدى قرائها.

نشرت الصحيفة السويسرية التقرير المثير للجدل في 9 فبراير- شباط، وتم نقله في الموقع الإلكتروني لصحيفتين أخريين تابعتين لنفس المجموعة التي تصدر الصحيفة الأولى. واعتذرت الصحيفة الجمعة الماضي عن العنوان وكتبت "غير مناسب وغير لائق".

وبعد الجدل الكبير الذي أثاره عنوان التقرير في صفوف القراء"، كما جاء في بيان موقع من المحرر المسؤول عن صفحة الأخبار الدولية، بادرت الصحيفة بنشر توضيح قالت فيا "نعتذر عن هذا الخطأ التحريري". وتابع التوضيح أن كاتب المقال لم يقم بكتابة العنوان الرئيسي للتقرير ولم يكن "مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عنه".

من جهتها، شكرت نغوزي أوكونجو إيويالا قراء الصحيفة السويسرية الذين انتقدوا عنوان التقرير المنشور في تغريدة قبل ساعات قليلة فقط من توليها منصبها الجديد رسميًا.

وكتبت نغوزي أوكونجو إيويالا، "أنا ممتنة لجميع أخواتي وقادة هيئة الأمم المتحدة النساء والسفراء الـ 124 في جنيف الذين وقعوا على العريضة بشأن الملاحظات العنصرية والمتحيزة ضد المرأة في هذه الصحيفة". وأضافت الرئيسة الإفريقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية "من المهم وفي الوقت المناسب أن يعتذروا".

وتابعت "نحتاج إلى التنديد بهذه السلوكات عند حدوثها"، مشددةً على أن هذا النوع من الصور النمطية هو بالضبط ما تستنكره في كتابها الأخير.

وكانت نغوزي أوكونجو إيويالا تشغل منصب وزيرالمالية في نيجيريا قبل أن تعين على رأس هذه المنظمة الدولية. وقالت إن أولويتها الأولى كمديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية ستتمثل في معالجة عواقب جائحة كوفيد-19 و"تنفيذ القرارات السياسية التي نحتاجها لإعادة بعث الاقتصاد العالمي مرة أخرى".