سفير السعودية بالأمم المتحدة يفند الاتهامات الأمريكية لولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي

كذّب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الإثنين نتائج تقرير المخابرات المركزية الأمريكية الذي ذكر أن ولي عهد المملكة محمد بن سلمان "أجاز" قتل الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقال السفير عبد الله المعلمي في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر إن التقرير الذي رُفعت عنه السرية حديثاً "يستند إلى ما كان يمكن أن يكون، وما ينبغي أن يكون، ولا يرتقي للاقتراب من اثبات الاتهام بشكل لا يدع مجالاً للشك".

The report therefore is based on could've, should've and would've and does not rise to anywhere close to proving the accusation beyond reasonable doubt. — Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) March 1, 2021

وكان التقرير قد ذكر أن بن سلمان بصفته متحكماً في جهاز المخابرات السعودية "أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف التقرير أنّ "ولي العهد اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة" وأنه "مهووساً" بإلقاء القبض على المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج وإعادتهم إلى السعودية وهو ما نفاه المعلمي بالقول إن "بعض المعارضين كانوا وما زالوا يعيشون في الخارج" دون أن تسعى السلطات السعودية إلى مطاردتهم أو إلقاء القبض عليهم.

وكان خاشقجي مقيماً في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مقتله.

وقال المعلمي إنه إذا وقعت مسؤولية على عاتق ولي العهد بسبب تحكمه بالمخابرات السعودية "فلماذا لم يُحاسب الرئيس (الأمريكي) ونائبه ووزير الدفاع عن جرائم (سجن) أبو غريب" في العراق.

First the Prince must've known because he controls the intelligence system. If this is a valid argument why weren't the President, Vice President, and the Secretary of Defense held accountable for the Abu Ghraib crimes? — Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) March 1, 2021

وأضاف: "ولي العهد تقبل المسؤولية الأخلاقية بشجاعة وعرض المتهمين (في القضية) على القضاء وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات. تم إغلاق القضية".

The Prince courageously accepted moral responsibility, presented the accused to the justice system, and pledged to reform the intelligence organizations. Case closed! Let us all move forward to tackle the serious business of world issues!! — Abdallah AlMouallimi (@amouallimi) March 1, 2021

وأدى التقرير إلى زيادة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتفسير لماذا تم فرض عقوبات أمريكية على مسؤول مخابرات سعودي كبير وكامل أفراد قوة الرد السريع السعودية ولكن ليس ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن هدف الإدارة هو منع مثل تلك الجرائم من الوقوع مرة أخرى عبر "ملاحقة الشبكة المسؤولة" عن مقتل خاشقجي.

وأضافت بساكي رداَ على أسئلة صحفية حول ما إذا كانت الإدارة تحتفظ بالحق في فرض عقوبات على ولي العهد في المستقبل إذا رأت ذلك ضروريا: "بالطبع، نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت والطريقة التي نختارها".