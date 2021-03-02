السعودية تكشف عن شرط جديد للمشاركة في مناسك الحج هذا العام

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء إنه سيتعين على الراغبين في ممارسة مناسك الحج هذا العام إثبات حصولهم على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة في بيان على أن إثبات التطعيم سيكون "الشرط أساسيا" للراغبين في التوجه إلى مكة خلال موسم الحج.

ولم يوضح البيان إذا ما كان سيُسمح لغير للوافدين من خارج السعودية بممارسة مناسك الحج هذا العام أم لا.

وكانت المملكة قد سمحت لعدد محدود من المواطنين بالمشاركة في موسم الحج العام الماضي وتم حظر الدخول إلى مكة على الملايين من المسلمين غير السعوديين بسبب انتشار وباء كوفيد-19.