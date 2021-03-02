نجت طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من موت محقق، بعد سقوطها من الطابق 12 لمبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي. والتقط أحد الأهالي مشهدا يصور لحظة تشبث الطفلة بشرفة الشقة قبيل سقوطها. ولم يعرف كيف وجدت الطفلة نفسها في هذه الورطة الخطيرة.

وأظهر الشريط الطفلة وهي تحاول التمسك بقضبان الشرفة، ثم هوت في اللحظة التي مر فيها سائق توصيل الطلبات، وحين لاحظ تمسكها بقضبان الشرفة، تسلق مظلة للدراجات ونجح في الإمساك بها قبل أن تقع أرضا. وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن الطفلة نقلت إلى المستشفى، وقد أصيبت بكسر في الفخذ وجروح، لكن حياتها لحسن الحظ ليست في خطر.