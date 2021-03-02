حضرت الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول الثلاثاء جلسة للاستئناف ضد قرار منعها من السفر والعمل.

وشوهدت الهذلول أثناء سيرها باتجاه المحكمة في العاصمة الرياض في أول ظهور علني لها منذ الإفراج عنها في العاشر من فبراير – شباط الماضي.

وغرّدت علياء الهذلول على موقع تويتر قائلة إن شقيقتها لجين "مصرّة على تحقيق العدالة".

غاليتي لجين تتوجه للمحكمة، لن يضيع حق وراءه مطالب ومصر على تحقيق العدالة https://t.co/Na0IjKhbmW — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 2, 2021

وكانت شقيقة لجين قد قالت سابقاً إن مطلب لجين هو "الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة".

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو - أيار 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وفي نهاية ديسمبر - كانون الأول الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجّل الافراج عنها.

كذلك قررت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب أسرتها.