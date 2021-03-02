تطايرت حممه بكثافة ونهض من فوهته عامود من الرماد بطول خمسة آلاف متر، إنه بركان جبل سينابونغ في شمال سومطرة بإندونيسيا الذي نشط اليوم الثلاثاء بعد نحو ستة أشهر من الهدوء النسبي.
وفيما شقّت جداول الحمم الحمراء طريقها في محيط البركان، كانت السلطات في مقاطعة سومطرة الشمالية تعلن أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته بسبب ثوران بركان جبل سينابونغ الذي بقي خاملاً لقرون خلت قبل أن يثور مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.
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