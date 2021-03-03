الجيش الجزائري ينجح في إحباط اعتداء كان يستهدف الجزائر العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء في بيان "تفكيك" عبوة ناسفة قالت إنّها كانت ستستخدم في تنفيذ اعتداء في العاصمة، وذلك بعد اعتقال ثلاثة أعضاء في "مجموعة إرهابية" في تيبازة قرب العاصمة الجزائرية. وقال البيان "تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة".

وأضاف أنّه "تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين (...) قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأوضح أنّ القنبلة جرى تحديد موقعها وتفكيكها الثلاثاء من قبل "فرقة تدخل مختصة" للجيش. وكان الجيش أعلن مقتل ستة جهاديين في تيبازة بداية كانون الثاني/يناير خلال اشتباك أودى بحياة ثلاثة جنود.

كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء "القبض على الإرهابي عقباوي عبدي المدعو عبدي ولد بركة في برج باجي مختار" قرب الحدود مع مالي، مضيفة أنّه "كان قد التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل" الافريقي.

وتستخدم السلطات الجزائرية عبارة "إرهابي" للإشارة إلى إسلاميين مسلحين ظلّوا نشطين في أعقاب الحرب الأهلية (1992-2002). وكثف الجيش الجزائري في الأشهر الأخيرة عمليات "مكافحة الإرهاب" في أرجاء البلاد.

ورغم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية العائد إلى عام 2005 والذي أريد من خلاله طي صفحة "العشرية السوداء" التي امتدت طوال التسعينيات، لا تزال جماعات مسلحة نشطة لا سيما في شرق البلاد حيث تهاجم عادة قوات الأمن.