بايدن يتعهد بتأمين لقاحات كافية لجميع البالغين الأمريكيين "بحلول نهاية مايو"

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستكون لديها "بحلول نهاية أيار/مايو" جرعات من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين.

وقال بايدن "نحن الآن في طريقنا لأن نوفّر بحلول نهاية أيار/مايو كميّات من اللّقاحات كافية لجميع البالغين في أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي توقع الشهر الماضي أن يستغرق الأمر حتى نهاية تمّوز/يوليو لتأمين هذا العدد الضخم من الجرعات. وأضاف بايدن "هذا تقدّم. إنّه تقدم مهمّ"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ هذا لا يعني أنّ جميع البالغين الأمريكيين سيتمكّنوا من تلقّي اللقاح بحلول نهاية أيار/مايو.

وأوضح الرئيس الديمقراطي أنّ "توفير اللّقاح لا يكفي. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأمريكية".

اتّفاق بين "ميرك" و"جونسون آند جونسون"

وأدلى بايدن بهذا التصريح خلال إعلانه من البيت الأبيض عن اتّفاق توصّلت إليه "ميرك" و"جونسون آند جونسون" تتعهّد فيه الشركتان العملاقتان في مجال الصناعات الدوائية التعاون لإنتاج اللّقاح الذي طوّرته "جونسون آند جونسون".

وقال بايدن "هذا هو نوع التعاون بين الشركات الذي رأيناه خلال الحرب العالمية الثانية". وأضاف أنّ مراكز إنتاج اللّقاحات التابعة لشركة "جونسون آند جونسون" ستعمل الآن "24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".

وفي نهاية الأسبوع الماضي حصل لقاح "جونسون آند جونسون" على ترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتّحدة للبالغين.

ولهذا اللّقاح ميزتان لوجستيّتان مهمّتان: يُعطى بجرعة واحدة فقط ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة المنزلية. والتزمت شركة "جونسون آند جونسون" بتسليم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة قبل نهاية شهر حزيران/يونيو.

وختم بايدن تصريحه بالقول إنّ "هذا نبأ عظيم ولكنّ الأمر لم ينته. ابقوا متيقّظين!".

قرار أوروبي الأسبوع المقبل

وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنّها ستعقد في 11 آذار/مارس اجتماعاً ستقرّر خلاله ما إذا كانت سترخّص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في الاتحاد الأوروبي أم لا.

وقالت الوكالة ومقرّها أمستردام في تغريدة على تويتر إنّ "لجنة المنتجات الطبية المخصّصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية للأدوية ستقدّم توصيتها بشأن لقاح جانسين المضادّ لكوفيد-19 في 11 آذار/مارس" خلال اجتماع خاص.

وجانسين-سيلاغ هي الفرع الأوروبي لمجموعة "جونسون آند جونسون" الدوائية الأمريكية العملاقة. وإذا حصل هذا اللقاح على الترخيص في أوروبا سيكون الرابع الذي تجيز الوكالة الأوروبية للأدوية استخدامه في دول الاتحاد الـ27.

وكانت "جونسون آند جونسون" قدّمت في شباط/فبراير طلباً للحصول على ترخيص للقاحها المضادّ لكورونا في الاتحاد الأوروبي.

تكساس تخفّف القيود

من جهة أخرى أصدر الحاكم الجمهوري لولاية تكساس غريغ أبوت مرسوماً الثلاثاء ألغى بموجبه إلزامية وضع الكمامات في ولايته وإعادة فتح اقتصادها بالكامل، معتبراً أنّ ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكّان لديها "الوسائل لحماية" سكّانها من تفشّي الفيروس.

وقال الحاكم في مرسومه إنّه "اعتباراً من الأربعاء، يمكن لجميع الأعمال، أيّاً كان نوعها، أن تفتح بكامل طاقتها"، مشيراً إلى أنّه قرّر أيضاً "إنهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في جميع أنحاء الولاية"، وهو إجراء سارٍ منذ تموز/يوليو 2020.

ولفت أبوت إلى أنّه "بفضل الإنجازات الطبّية التي تحقّقت على صعيد اللّقاحات وعلاجات الأجسام المضادّة، فإنّ تكساس لديها الآن الوسائل لحماية سكّانها من الفيروس".

وأضاف أنّه "حتّى وإن لم يختف كوفيد -19"، فإن الولاية الجنوبية هي الآن في حال "أفضل بكثير" مما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر عندما كان مسموحاً للمتاجر والشركات بالعمل بنسبة 75% من قدرتها كحدّ أقصى.