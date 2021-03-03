هل تريد زيارة القمر؟ ملياردير الياباني يقدم ثمانية مقاعد مجانية لمرافقته في الرحلة

هي فرصة لا تتاح مرتين لشخص ما تلك التي يمنحها ملياردير ياباني قد يوصف بـ "الغريب الأطوار". وساكو مايزاوا، أحد أشهر أقطاب الموضة عبر الإنترنت في اليابان ومولع بجمع قطع الفن المعاصر يقدم ثماني تذاكر لأشخاص حول العالم لمرافقته في رحلة سياحة فضائية حول القمر، من المقرر أن يقوم بها في العام 2023 على متن مركبة سبيس إكس.

ويعد ساكو مايزاوا، أول عميل خاص يحجز رحلة على متن ستارشيب، الصاروخ المستقبلي الذي طورته شركة الفضاء الأمريكية الخاصة بالملياردير إيلون ماسك، بمبلغ لم يكشف عنه.

في البداية، خطط ساكو مايزاوا القيام برحلته حول القمر مع صديقة. ومن أجل العثور على هذه الصديقة المحظوظة، نظم الملياردير الياباني مسابقة غريبة لفتيات "عازبات يبلغن من العمر 20 عامًا وأكثر" من أجل إيجاد فتاة أحلامه التي سترافقه على سطح القمر. ثم غيّر ساكو مايزاوا خططه قائلا أنه يريد دعوة ما بين ستة إلى ثمانية فنانين لمرافقته.

في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تويتر الأربعاء، اختار الملياردير الياباني البالغ من العمر 45 عامًا، أخيرًا سياسة توظيف أوسع، قائلاً إنه يعتقد الآن أن "كل من يفعل شيئًا إبداعيًا يمكن تسميته فنانًا". وأضاف "أدعوكم للانضمام إلي في هذه المهمة، ثمانية منكم من جميع أنحاء العالم. لقد اشتريت كل المقاعد لذا ستكون رحلة خاصة".

ولفت ساكو مايزاوا إلى أن المتقدمين إلى هذه المسابقة سيحتاجون فقط إلى تلبية معيارين: أن يكونوا على استعداد "لدفع حدود" الإبداع وأن يكونوا على استعداد لمساعدة أعضاء الطاقم الآخرين على فعل الشيء نفسه.

وقال مايزاوا إنه من المتوقع أن يشارك ما يقرب من 10 إلى 12 شخصًا في الرحلة الاستكشافية التي من المفترض أن تدور حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

ومن المتوقع أن يفتح ساكو مايزاوا باب التسجيل المسبق أمام "رواد الفضاء الطموحين" بحلول 14 مارس- أذار الجاري، على أن يتم الاختيار الأول بعد أسبوع.

ايلون ماسك "واثق جدا"

لم يحدد مايزاوا الأجل النهائي للمراحل التالية من مسابقة الاختيار هذه، ولكن من المقرر إجراء المقابلات النهائية والامتحانات الطبية في أواخر شهر مايو- آيار من هذا العام ، وفقًا لموقع الملياردير على الإنترنت.

وبهذا سيصبح ساكو مايزاوا ورفاقه أول مسافرين إلى القمر منذ آخر مهمة أمريكية لأبولو في العام 1972، شريطة أن يتم انهاء مشروع سبيس إكس في الوقت المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن تجارب الصاروخ الذي سيقوم بالرحلة إلى القمر لم تنجح بعد. وتحطم نموذجان أوليان لصاروخ ستارشيب عند هبوطه في الأشهر الأخيرة.

من جهته، أكد إيلون موسك في الفيديو الذي بثه ساكو مايزا الأربعاء "أنا واثق جدًا من أننا سنصل إلى المستوى المداري مع صاروخ ستارشيب قبل عام 2023 وأن السلامة ستكون كافية للرحلة البشرية المرتقبة في العام 2023، إنها واعدة جدًا".

تخطط سبيس إكس لإطلاق أول رحلة للسياحة الفضائية في الربع الأخير من العام 2021، تستهدف المدار الأرضي المنخفض. وسيتم القيام بهذه المهمة، المسماة "الإلهام 4 - Inspiration4"، باستخدام قاذفة الفضاء فالكون Falcon 9 القابلة لإعادة الاستخدام ومركبة سبيس إكس كراو دراغون SpaceX's Crew Dragon ، التي تستخدمها وكالة ناسا بالفعل.

وستستضيف هذه الرحلة البشرية كل من الملياردير الأمريكي جاريد إيزاكمان، الذي عرض أيضًا ثلاثة مقاعد إلى جانبه من بينهم، الشابة الأمريكية الناجية من سرطان الأطفال. هايلي أرسينو.