عودة سفينة الشحن الإسرائيلية للإبحار بعد هجوم خليج عُمان

عادت سفينة شحن إسرائيلية للإبحار بمحاذاه الساحل العُماني باتجاه بحر العرب وذلك بعد هجوم غامض تعرضت له الأسبوع الماضي في خليج عُمان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران سريعاً.

ورست سفينة شحن السيارات "إم في هيليوس راي" في ميناء دبي لعدة أيام للإصلاحات قبل أن يرصد موقع "مارين ترافيك" المختص بتتبع بيانات الأقمار الصناعية مرورها بمضيق هرمز دون معرفة وجهتها النهائية.

ولم يتضح بعد سبب أو منفذ الهجوم الذي أحدث ثلاثة ثقوب في هيكل السفينة.

ووقع الهجوم في وقت يزداد فيه التوتر بين إيران والغرب بسبب رفع طهران لمعدلات تخصيب اليورانيوم لمعدلات أعلى من المنصوص عليه بالاتفاق النووي الشامل الموقع عام 2015 للضغط من أجل رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت بشكل أحادي من الاتفاقية عام 2018.

واتهمت واشنطن طهران بتنفيذ عدة هجمات استهدفت ناقلات للنفط في الخليج في صيف 2019 وهو ما نفته إيران أيضاً.