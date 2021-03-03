مسابقة "ملكة جمال بنما" تفتح أبوابها أمام مشاركة النساء المتحولات جنسياً

أعلنت اللجنة المنظِمة لمسابقة ملكة جمال بنما أنها ستفتح أبوابها اعتباراً من نسخة العام 2021 "أمام النساء المعترف بهن قانوناً في البلاد" ما "يسمح بمشاركة الشابات المتحولات جنسياً".

وأوضح مسؤولو المسابقة أن القرار اتخذ "بعد مشاورات مكثفة ووفقاً لقواعد منظمة ملكة جمال الكون".

وتنص مسابقة ملكة جمال الكون على أن "من الجائز للشابات المعترف بهن قانوناً في البلد أو المنطقة التي يمثلنها المشاركة في كل مسابقة وطنية".

وقال سيزار أنيل رودريغيز رئيس منظمة ملكة جمال بنما لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن هذه الخطوة هي بمثابة امتثال لهذا الانفتاح الذي قدمه هذا الكيان الدولي على المتحولات جنسياً منذ سنوات.

واستشهد بمنشور صحافي صدر في العام 2018 يفيد بأن ما لا يقل عن 10 نساء متحولات جنسياً نلن الاعتراف في سجلات الأحوال الشخصية في بنما.

وحتى الآن، لم تشارك أي متسابقة متحولة جنسياً في المنافسة، وفق المسؤولين.

وفي العام 2018، كانت الإسبانية أنجيلا بونثي أول متحولة جنسيا تصبح ملكة جمال الكون.