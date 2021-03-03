السودان تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية كوفاكس

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن السودان سيتسلم الأربعاء اول شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر آلية كوفاكس وسيبدأ تطعيم طواقمه الطبية "مطلع الأسبوع المقبل".

وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وسلمت عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصاً.

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا ادريس إنه سيتم اعطاء وحدات الشحنة الاولى من اللقاح الى 414 ألف من الفرق الطبية على مستوى البلاد اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وعبر وزير الصحة السوداني عمر النجيب في مؤتمر صحافي عن ارتياحه "لوصول أول شحنة من لقاح كورونا"، موضحاً أنه "سيقدم مجاناً والفرق الطبية وكبار السن سيكونون أولى الفئات التي تحصل عليه".

وأشار إلى أن وصول اللقاح " خطوة رئيسية" في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص توفي 1900 منهم.

وقالت ادريس إنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية ايلول/ سبتمبر المقبل لتغطي عشرين بالمئة من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة .

وجاء إعلان الأربعاء بعد شهر من تشكيل حكومة جديدة في اطار الفترة الانتقالية التي بدأت منذ نيسان / ابريل 2019 عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير .

وتكافح الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي زادت من وطأتها جائحة كورونا في البلاد التي تشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم ونقصاً في العملات الاجنبية وتراجعاً في قيمة العملة المحلية، الجنيه السوداني، في السوق السوداء .