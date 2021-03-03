تويتر يستعد لوسم التغريدات المضللة بشأن لقاحات كوفيدـ19 وحظر ناشريها

قالت شركة تويتر إنها تستعد لوسم التغريدات المضللة بشان لقاحات كوفيدـ19، وحظر المستخدمين الذين يصرون على نشر مثل تلك المعلومات المضللة. وأدخلت تويتر نظام إنذار ورقابة تحت مسمى "سترايك سيستم"، يرتفع تدريجيا إلى أن يصل إلى مستوى الحظر الدائم بعد خامس تغريدة تعتبرها تويتر مخالفة.

وقالت الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، إنها تعتقد أن النظام سيساعد على توعية الجمهور بشأن سياساتها، وتقليل انتشار المعلومات التي قد تكون مضللة على الموقع. وسوف يتم إخطار مستخدمي تويتر عندما يتم وسم تغريدة مضللة، أو تكون هناك حاجة لإزالتها بسبب خرقها قواعد استعمال المنصة.

وسيؤدي كل من الإنذار الثاني والثالث إلى حظر الحساب المخالف مدة 12 ساعة. وعندما يحدث الانتهاك الرابع يتم تهميش الحساب مدة سبعة أيام، وفي الإنذار الخامس يُعلّق الحساب بشكل دائم.

وكانت تويتر بدأت العام الماضي بدعوة المستخدمين لإزالة التغريدات المضللة إلى حد خطير بشأن كوفيدـ19، بما في ذلك التشكيك في حقيقة الوباء، أو المزاعم القائلة بأن اللقاحات تستعمل لإيذاء الناس أو السيطرة عليهم.

ومنذ ذلك الوقت أزالت الشركة أكثر من 8400 تغريدة، وأُبلغ أصحاب 11,5 مليون حساب في العالم بشأن انتهاكات القواعد الإعلامية الخاصة بكوفيدـ19. وتعد فيسبوك ويوتيوب من بين المنصات التي اتخذت خطوات لمكافحة انتشار الأكاذيب على الإنترنت، بخصوص الوباء واللقاحات.