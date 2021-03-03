شاهد: رجل كندي يحتفل بالتطعيم ضد فيروس كورونا برقصة بانغرا التقليدية على بحيرة متجمدة

أدى غورديب باندير، رقصة بانغرا التقليدية المستمدة من تراث البنجاب في الهند وباكستان وانتشرت كنوع من "موسيقى العالم" على بحيرة متجمدة في كندان احتفالا بتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وخلد غورديب باندير هذه اللحظة بشريط فيديو نشره على حسابه في تويتر.

تلقي باندير مساء الثلاثاء لقاح المضاد لكوفيد-19، قبل أن يتنقل إلى بحيرة متجمدة لأداء رقصة بانغرا تعبيرا عن فرحته أمله بعد تلقيه اللقاح. وكتب في تغريدة أرفقها بالفيديو "تلقيت مساء أمس لقاح كوفيد-19. ثم ذهبت إلى بحيرة متجمدة لأرقص بانغرا من أجل الفرح والأمل والإيجابية، وأقوم بتوجيه كل هذه المشاعر عبر كندا وخارجها من أجل الصحة والرفاهية والإيجابية".