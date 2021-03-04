مقتل تسعة جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية

قتل تسعة جنود أتراك وأصيب أربعة بجروح الخميس إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب شرق تركيا كما أعلنت وزارة الدفاع متحدثة عن "حادث". وقالت الوزارة في بيان إن "تسعة جنود أبطال استشهدوا وأصيب أربعة بجروح في هذا الحادث" موضحا أنه وقع في محافظة بدليس.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الانقاذ كانت تحاول نقل المصابين الى المستشفى بدون اعطاء توضيحات حول مدى خطورة حالتهم. بحسب المصدر نفسه فإن المروحية وهي من طراز كوغار الذي تصنعه ايرباص، أقلعت من مدينة بينغول متوجهة الى تاتوان حوالى الساعة 11,00 ت غ ثم اختفت عن شاشات الرادار بعد نصف ساعة.

وتمكنت السلطات من تحديد موقع الحادث بعدما نشرت طائرات بدون طيار وطائرة استطلاع ومروحية أخرى.

ويشن الجيش التركي تكرارا عمليات في جنوب شرق البلاد ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة "ارهابية" من قبل انقرة وحلفائها الغربيين. في 2017 تحطمت مروحية عسكرية في محافظة شيرناك عند الحدود مع سوريا والعراق ما أدى الى سقوط 13 قتيلا.