بلجيكا تؤيد فكرة إعادة أطفال الجهاديين البلجيكيين من سوريا

أشار رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس إلى أنّه يتعيّن على بلجيكا بذل كل ما في وسعها لضمان عودة آمنة لأطفال الجهاديين البلجيكيين من مخيمات تسيطر عليها قوات كردية شمال سوريا.

وحذر دي كرو بأنّ الأوضاع في مخيمين مكتظين بالمعتقلين منذ هزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، آخذة في التدهور، مضيفاً أنه يجب السماح لمن هم دون 12 عاما بالعودة. كما نبّه دي كرو من خطورة تطرّف الأطفال، وقال لأعضاء البرلمان "في هذه المخيمات يوجد إرهابيو الغد، ولا يمكننا السماح بذلك".

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإخراجهم"، موضحاً أنّ عدد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاماً يقارب الثلاثين.

كما أعلن أيضا أنه سوف يتم النظر في ملفات 13 امرأة بلجيكية في المخيمين "كل حالة على حدة"، مضيفا أن تسعاً منهن أدانتهن المحاكم البلجيكية وأن أربعاً صدرت بحقهن مذكرات توقيف دولية.

وكانت خبيرة أممية قالت في بداية شباط/فبراير إنّ نساء وأطفالا من 57 جنسية يعيشون في ظروف بائسة في مخيمات احتجاز شمال شرق سوريا، مناشدة الدول المعنية استعادة رعاياها فورا. وبلجيكا من بين الدول الأوروبية الرئيسية التي غادر منها مقاتلون جهاديون للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا.