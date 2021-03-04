هل تسعى كوريا الشمالية لتصنيع المزيد من الأسلحة النووية؟

أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية ربما تقوم باستخلاص المزيد من البلوتونيوم من أجل صنع أسلحة نووية جديدة عقب تعهدات زعيمها كيم جونغ أون بتعزيز الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

وقال موقع "38 نورث" المتخصص في دراسات كوريا الشمالية إن الصور تظهر عودة حقل استخلاص البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي بعد حوالي عامين من توقفه عن العمل.

وأشارت الصور إلى تصاعد الأدخنة من مداخن الحقل في أوقات مختلفة بأواخر الشهر فبراير – شباط الماضي والشهر الحالي.

وقال الموقع أمس الأربعاء إن الصور تشير إلى احتمالين: أولهما أن "الاستعدادات لإعادة معالجة الوقود المستهلك قد تكون جارية لاستخراج البلوتونيوم اللازم لصنع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

أما الاحتمال الثاني "قد يعني أيضا ببساطة أن المنشأة قيد الإعداد للتعامل مع النفايات المشعة".

وقال رافاييل ماريانو غروسيفي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقت سابق من هذا الأسبوع إن بعض المنشآت النووية في كوريا الشمالية مستمرة في العمل، مشيرا إلى تشغيل محطة البخار التي تخدم مختبر الكيماويات الإشعاعية في يونغبيون.

وأضاف: "إن استمرار البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية (الشمالية) يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو أمر مؤسف للغاية".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال مسؤول كوري شمال لبرلمان البلاد عام 2018 إن بيونغ يانغ تملك ما بين 20 إلى 60 قنبلة نووية.

واصطدمت مساعي الإدارة الأمريكية السابقة في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل منافع اقتصادية وسياسية بمطالب كيم برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ كشرط لتفكيك مجمع يونغبيون.