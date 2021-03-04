روسيا مستعدة لتسليم لقاحات "سبوتنيك-في" لخمسين مليون أوروبي اعتبارا من حزيران/يونيو

أعلنت السلطات الروسية أنها مستعدة لتقديم لقاحات لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من حزيران/يونيو، مع إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس بدء مراجعة اللقاح الروسي "سبوتنيك-في".

وقال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الثروة القومي الروسي الذي ساهم في تطوير هذا اللقاح "بعد موافقة وكالة الأدوية الاوروبية، سنكون قادرين على توفير لقاحات لـ50 مليون أوروبي اعتبارا من حزيران/يونيو 2021". وقبيل تصريحات ديمترييف أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية بدء مراجعة اللقاح الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة.