شاهد: عرض أخير للفلامنكو في الهواء الطلق بمدريد قبل إغلاق "فيلا روزا" نهائيا

قدم فنانو الفلامنكو الذين ينشطون بإحدى أشهر الحانات لتقديم هذا الفن الغنائي والراقص في مدريد عرضا أخيرا في الهواء الطلق، إيذانا بإغلاق الحانة نهائيا بعد 140 عاما من النشاط بسبب قيود جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق أماكن الترفيه.

وقدمت راقصة فلامنكو ترتدي ملابس سوداء رقصتها في الشارع وخارج "فيلا روزا"، بينما ألقت باقي الراقصات أزياء الفلامنكو من الشرفات في الشارع وأدى المغني خوناريتو أغنية فلامنكو. ووضع عشاق الفلامنكو زهورا واشعلوا الشموع عند مدخل حانة "فيلا روزا".

وتعتبر "فيلا روزا" بواجهتها المميزة والمكسوة بالبلاط، علامة بارزة في حي "لاس ليتراس" بمدريد، والمعروف بحياته الليلية. وقالت ريبيكا غارسيا، مديرة برنامج الفلامنكو: "الوضع غير مستدام مع وجود الكثير من النفقات العامة لمدة عام مع إغلاق الحانة دون أي مساعدة مالية. وهذا ما أجبرنا على اتخاذ قرار صارم بالإغلاق".